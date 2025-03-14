Политолог Матюшенков: Украина не готова возвращаться в режим мирного времени

Украина в настоящий момент не готова возвращаться в режим мирного времени, никакого плана по нормализации жизни в стране власти не разрабатывают, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что киевские власти не будут отменять военное положение в случае 30-дневного прекращения огня, а также не будут проводить президентские выборы, потому что это невозможно.

«Украина не готова сейчас возвращаться в режим мирного времени. Страна почти два года живет в условиях военного положения, со всеми вытекающими отсюда ограничениями. Очевидно, что ни в офисе Зеленского, ни в правительстве Украины сейчас нет и даже не планируется разрабатывать стратегию, предусматривающую нормализацию жизни в стране. О таком варианте развития событий в Незалежной даже никто не думает», — сказал Матюшенков.

Он напомнил, что явный фаворит гипотетической предвыборной гонки — генерал Валерий Залужный — отправлен в Великобританию. Остальные претенденты не обладают хоть сколько-нибудь значимой электоральной поддержкой. Это лишь укрепляет предположение, что элиты на Украине заинтересованы в затягивании конфликта как способе сохранения собственных власти и финансов. Даже недавнее заявление Владимира Путина о готовности к переговорам он выворачивает наизнанку, интерпретируя его как «фактический отказ» от перемирия.

«Время полумер прошло. Простая отмена военного положения или формальная подготовка к выборам недостаточны для того, чтобы поверить в искренность Киева в стремлении к конструктивному диалогу. России нужны письменные гарантии того, что Украина стремится к долгосрочному и устойчивому миру. Кроме того, что они должны содержать пошаговый план того, каким образом Киев собирается достигать мира, они должны не противоречить целям спецоперации», — пояснил политолог.

Что касается США, то как только американский лидер осознает, что Зеленский его обманывает, гнев Трампа обрушится на киевского главаря с новой мощностью.

«Возможно мы увидим подобие скандала в Овальном кабинете, только с еще большей интенсивностью и с более суровыми последствиями в виде санкций, отмены поставок вооружений и передачи разведданных», — резюмировал Матюшенков.