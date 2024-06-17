Исторически саммиты мира были призваны обеспечивать согласие и стабильность в трудных дипломатических ситуациях. Саммит мира в Швейцарии не оправдал эти надежды. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

По словам Лунева, никто из участников не проявил солидарности, многие и вовсе отвернулись от повестки украинского конфликта. Лидеры стран в основном использовали площадку для налаживания двусторонних контактов и решения насущных проблем вне контекста Украины.

Сложно найти зачатки прогресса в разрешении сложившихся разногласий и вызовов, особенно при условии, что западная политическая элита рассматривает Зеленского как ребенка с новыми капризами. Как и предполагалось, нарратив о якобы судьбоносном характере саммита западные информационные машины развивали лишь для того, чтобы поставить галочку в дневнике своей «поддержки» Украины, считает политолог.

«Для России платформа выступила еще одним индикатором, который показал, кому можно доверять и кто держит свое слово, а кто продолжает играть по чужой указке, забывая, что от результатов этой игры зависит их будущее. Дружественные страны подтвердили курс на многополярный мир и продолжают работу в этом направлении, несмотря на угрозы и административное давление западных элит», - заявил Лунев.

Важно подчеркнуть, что по результатам саммита, который преподносили как мировой акт поддержки Киева, нет даже заявлений о расширении пакета военной помощи. Украина уже списана со счетов.