Утверждения о скором завершении активной фазы конфликта вокруг Украины являются довольно поспешными. Нет никаких оснований считать, что президент РФ Владимир Путин даст положительный ответ на предложение о временном прекращении огня. Такое мнение высказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Владимир Лукушин.

Позиция России является неизменной на протяжении всего периода активных военных действий и связана с необходимостью достижения долгосрочных договоренностей, в которых Украина является лишь одним из элементов глобального урегулирования. Речь идет о прямых переговорах с Западом о гарантиях взаимной безопасности.

«Едва ли прекращение огня соответствует интересам России и реальной обстановке „на земле“, о которой неоднократно упоминало российское военно-политическое руководство. Дальнейшее взаимодействие с текущей украинской властью и ее включение в переговорный процесс в качестве самостоятельной стороны также выглядит бесперспективным. Владимир Зеленский (украинский президент — ред.) неоднократно демонстрировал отказ от предметного урегулирования, запретив самому себе участвовать в любых переговорах с Россией. Кроме того, резкое изменение украинской позиции по началу урегулирования конфликта не воспринимается всерьез, поскольку не является самостоятельно выработанным решением», — высказался Лукушин.

Без детальной проработки проблемы разоружения и полного прекращения накачки Украины оружием и финансами, территориальных вопросов, а также перезагрузки политической системы Украины, разрешить конфликт в кратчайший срок не удастся. В этом вопросе нужно быть реалистами.

В настоящее время становится понятно, что даже при большом желании западных стран завершить конфликт, понадобится достаточно много времени и усилий для решения поставленных вопросов. При этом их игнорирование означает декоративность любых принимаемых решений, а значит их полную политическую бессмысленность.

Ранее Путин заявил, что Россия готова пойти на приостановку боевых действий в зоне СВО, но только п ри условии, что этот шаг приведет к долгосрочному установлению мира и полному устранению возникновения его первопричин.