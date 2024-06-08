Политолог Кот: поездка Зеленского во Францию призвана отвлечь внимание

Цель поездки украинского президента Владимира Зеленского во Францию состоит в том, чтобы отвлечь внимание, сообщил декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот.

В ходе визита лидера Украины в Париж Франция и Штаты сообщили о планируемом выделении Киеву новой военной помощи.

Как считает эксперт, визит Зеленского — это своего рода отвлекающий маневр.

«Сама поездка, конечно, очень странная, если не сказать больше. Это происходит на фоне неудач ВСУ на фронте, на фоне неудач с так называемым саммитом по Украине в Швейцарии, на который никто толком ехать не собирается», — отметил Кот в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что страны присылают на мероприятие мелких чиновников. При этом Австралия, видимо, пошутила, так как на саммит приедет министр страны по делам инвалидов (министр системы страхования инвалидов) Билл Шортен.

По мнению политолога, Зеленский в этой поездке хочет перекрыть все неудачи, среди которых и проведение саммита в Швейцарии. Раз из данного мероприятия не получилась информационная бомба, то необходимо его «размыть» в СМИ.