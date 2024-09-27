Политолог Косоруков: выступление Зеленского в ООН выглядело бессмысленным

Единственное заметное событие из визита президента Украины Владимира Зеленского — его выступление в ООН, но оно выглядело бессмысленным, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

Ранее Зеленский выступил на Генассамблее ООН. Украинский президент заявил, что его идеи якобы могут привести к урегулированию конфликта с РФ. Главы МИД Китая и РФ Ван И и Сергей Лавров не присутствовали на выступлении, они в это время провели личную встречу.

«Поездка, прямо скажем, не удалась. Единственное заметное событие — его выступление в ООН, которое выглядело бессмысленным. Возможно, одно из последних. Также стоит отметить его игнорирование российских журналистов — проявление трусости и неспособности давать комментарии. Хотя он прекрасно говорит на русском, лучше, чем на украинском, и мог бы проявить инициативу. Но он даже этого не хочет», — сказал Косоруков.

Он добавил, что Зеленский понимает — ему не о чем говорить с русскоязычной аудиторией, особенно на фоне нападений на Курскую область, где ВСУ сейчас терпят поражения, и их действия показывают хищническую натуру — грабежи, похищения людей и т. д.

«8 млрд (долларов — ред.) помощи — на снаряды, чтобы украинская армия, условно говоря, не развалилась в ближайшие пару месяцев. Но ничего сверхъестественного не произошло. Не удалось создать антироссийскую коалицию или радикально увеличить помощь со стороны США и НАТО», — отметил политолог.

Косоруков заключил, что Зеленский также не получил разрешение наносить удары ракетами Storm Shadow по территории России, так как их компоненты производятся в США и Великобритании.