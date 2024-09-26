Глава МИД Китая Ван И проигнорировал речь Зеленского в ООН

Глава МИД Китая Ван И не стал слушать выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генассамблеи в ООН, сообщает «Комсомольская правда» .

Глава МИД КНР и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стали слушать выступление Зеленского, а вместо этого решили провести личную встречу.

Во время своего выступления Зеленский говорил, что его идеи якобы могут привести к урегулированию конфликта на Украине.

Политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков сообщил, что когда президент Украины Владимир Зеленский заявляет о нежелании вести переговоры с Россией, это скорее личная позиция, не имеющая прямого отношения к национальным интересам страны.