Политолог Косоруков объяснил нежелание Зеленского вести переговоры

Когда президент Украины Владимир Зеленский заявляет о нежелании вести переговоры с Россией, это скорее личная позиция, не имеющая прямого отношения к национальным интересам страны, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Когда он (украинский лидер Владимир Зеленский - ред.) заявляет о нежелании вести переговоры, это скорее личная позиция, не имеющая прямого отношения к национальным интересам страны. Ее можно воспринимать всерьез в контексте продолжения войны, но, по сути, она отражает интересы его «кукловодов» — американской администрации Байдена, а не Украины как суверенного государства. Вероятно, его риторика не изменится, поскольку США не позволят Зеленскому отклониться от заданного курса», – сказал Косоруков.

Не исключено, что в будущем его могут использовать как сакральную жертву или просто эвакуировать в США, где он спокойно будет жить на пенсии, добавил эксперт.

«Позиция Зеленского выглядит как позиция «ястреба», который стремится вести диалог исключительно с позиции силы. Это легко объяснить: за ним стоят США, и он верит в их поддержку, готов продолжать войну до последнего украинца. Его идея об абсолютном суверенитете Украины в нынешних условиях выглядит утопичной, поскольку такая независимость возможна только для сильных экономически и военных держав, что к Украине в ее нынешнем состоянии не относится», – отметил политолог.

Косоруков указал на то, что высказывания Зеленского больше похожи на отражение текущей американской внешней политики, и даже если в США сменится администрация, Зеленский может не принять решение нового президента, например, Дональда Трампа, о замораживании конфликта и закреплении границ по линии соприкосновения.

Зеленский — хоть и марионетка, но не всегда предсказуемая, и может выйти из-под контроля своих спонсоров, заключил эксперт.