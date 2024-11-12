Политолог Косоруков: Трамп может переориентировать США на Юго-Восточную Азию

Избранный президент США Дональд Трамп последователен и может переориентировать Штаты на неоизоляционизм или на Юго-Восточную Азию, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Дональд Трамп — человек, который держит слово. Он последовательно осуществляет то, что обещает, и может переориентировать США на неоизоляционизм или на Юго-Восточную Азию. Европа перестала быть для США приоритетным активом: производство и технологии постепенно возвращаются на территорию Штатов, а проблемы Европы будут решаться исключительно европейскими силами», — сказал политолог.

Эксперт добавил, что Трамп реалист и прагматик: он заключает сделки и выходит из невыгодных соглашений, как, например, в случае с ядерной сделкой с Ираном. Политик понимает, что мировые вопросы невозможно решить без стран БРИКС, таких как Россия и Китай.

Вероятно, Трамп не будет мешать скандинавским странам, включая Финляндию, развивать связи с Россией, что может изменить их отношение к НАТО и укрепить финский электорат, предположил Косоруков.

«При Трампе можно ожидать нового подхода. У США накопились серьезные проблемы в экономике и финансах, а глобальное доминирование стало для них обременительным. Ему предстоит перезагрузка экономики и внешней политики с учетом крупнейших экономик и потребителей ресурсов — России, Китая и Индии», — рассказал политолог.

Косоруков отметил, что в Азии и на Ближнем Востоке США будут активно поддерживать Израиль и стараться не допустить эскалации конфликта с Ираном, что в противном случае может перерасти в крупномасштабную войну.

«В Восточной Европе США продолжат демонстрировать союзнические обязательства, однако ясно, что противостоять России будет затруднительно: у НАТО недостаточно ресурсов, а РФ остается ядерной державой», — заключил эксперт.