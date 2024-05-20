Политолог Косоруков: смерть президента Ирана не выглядит случайностью

«Подобная ситуация не выглядит случайной, честно говоря. Чтобы на одном вертолете, да еще и в таком труднодоступном горном районе, где туман, полетели президент и глава МИДа. Два других вертолета при этом не пострадали. Опять же, вспомним недавнее покушение на Фицо (Роберта, премьер-министра Словакии — ред.), не то чтобы пророссийского политика, но просто действующего в интересах Словакии», — сказал Косоруков.

По его словам, здесь важно понимать, что кто бы ни стоял за произошедшим — это попытка дестабилизировать Иран. Скорее всего, это не получится, потому что есть вторые лица, например, первый вице-премьер Ирана Мохаммад Мохбер, который будет проводить такой же курс, даже более национально-центричный.

«Те силы, которые, допустим, это сделали, опять же, это мое предположение, показали свои возможности. Иран покажет, что даже на такие провокации он не поддается. Иран и дальше будет наращивать свои возможности, в том числе военные, чтобы отвечать на возможные вызовы со стороны Израиля или Соединенных Штатов», — подчеркнул политолог.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента Эбрахима Раиси и его делегации в результате крушения самолета.