Политолог Косоруков разъяснил, какой сигнал Лавров послал турецким властям

Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова следует понимать как сигнал турецким властям о важности взвешенного внешнеполитического курса, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Россия идет на беспрецедентные шаги навстречу Турции: строится турецкий газовый хаб, функционирует „Турецкий поток“, активно развиваются совместные проекты по безопасности в Сирии, а также торговля — от туризма до сельского хозяйства и промышленности», — сказал Косоруков.

Он добавил, что при этом сотрудничество Турции с Украиной приобретает антироссийскую направленность. Поддержка воюющей стороны исключает нейтральную позицию.

«Тем более, что Украина, как отметил Лавров, терпит поражение, а, например, поставленные Турцией БПЛА Bayraktar стали мишенями, что привело к их быстрой потере на поле боя и антирекламе для Турции. Лавров подчеркивает, что Турции стоит осторожнее выбирать свой внешнеполитический курс: поставки оружия Украине не меняют ситуацию, а американские союзники обеспечивают Украину вооружением в достаточном объеме», — отметил политолог.

Ранее Лавров выразил недоумение из-за военного сотрудничества Турции и Украины на фоне стремлений Анкары выступить посредником в российско-украинском конфликте. Он подчеркнул, что турецкое оружие используется украинской армией для убийства русских людей и солдат.