Лавров о военном сотрудничестве Турции и Украины: это вызывает недоумение

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сотрудничество Турции и Украины в военной сфере вызывает вопросы, так как Анкара показывает свою готовность поучаствовать в урегулировании конфликта, сообщает Lenta.ru .

Министр иностранных дел РФ в интервью газете Hürriyet напомнил, что взаимодействие Киева и Анкары в военно-технической плоскости продолжается. Так, ВСУ пользуются в том числе турецким оружием, когда нападают на военнослужащих российской армии и мирных жителей.

При этом Лавров выразил слова благодарности президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который предоставил в Стамбуле площадку для российско-украинских переговоров весной 2022 года.

Однако глава МИД считает, что приложенные посредниками усилия по урегулированию конфликта имеют минимальные шансы на успех — мешает позиция Украины. Например, ответом на предложение российского лидера Владимира Путина стала атака украинских подразделений на Курскую область.