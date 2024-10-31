Инцидент с президентом США Джо Байденом, кусающим детей, — попытка его имиджмейкеров создать образ американского лидера как отца большого семейства, защитника семейных ценностей, но это не работает, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Шутки шутками, Байден, конечно, не вампир и, соответственно, кусать людей не собирается, но этот инцидент с детьми — попытка его имиджмейкеров создать образ Байдена как отца большого семейства, защитника семейных ценностей. Но это не работает. Физиогномика, его привычная профессиональная модель поведения не сложились настолько, чтобы он стал таким, что называется, „другом всех пионеров“, как, например, Ленин. Здесь это не работает», — сказал Косоруков.

Эксперт добавил, что нелепые действия, возраст, тремор рук и прочие физиологические проблемы Байдена — все это накладывается на его имидж. Остановить его никто не может, и он продолжает заниматься такого рода акциями.

«Не потому, что все хорошо, а потому, что нужно бороться за электорат, улучшать позиции Демократической партии и демонстрировать образ „народного лидера“, для которого все слои населения, все сегменты электората — как братья. Плохо работает. Мы видим, что даже латиноамериканская и афроамериканская молодежь отворачивается от Байдена. Укусив детей, он только показал, насколько он малодееспособен», — отметил политолог.

Косоруков указал на то, что Байдена давно следовало отправить на пенсию — не справляется человек со своими обязанностями.

«Это позорище с точки зрения управления такой мощной экономикой, с такой ядерной ответственностью перед союзниками. Но широкая улыбка, уверенность, несмотря ни на что, — демократы будут врать до конца и лепить из него образ отца нации. В будущем, думаю, историки признают, что у них не было выбора, что это была единственная возможность удержаться у власти, и они должны были топить за Байдена. Но сейчас это выглядит смешно», — заключил эксперт.

Ранее американский президент в качестве шутки укусил двух детей во время празднования Хэллоуина в Белом доме. На записи видно, как родители подносят к Байдену своих младенцев. Один малыш был одет как цыпленок, второй носил костюм пирожного с вишневой начинкой.