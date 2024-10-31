Съел «цыпленка» и «пирожное»: Байден покусал двух детей на встрече в Белом доме

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NYP: Байден укусил двух одетых «едой» детей на праздновании Хеллоуина

Американский президент Джо Байден в качестве шутки укусил двух детей во время празднования Хеллоуина в Белом доме. Они были одеты в костюмы еды, сообщает РБК со ссылкой на New York Post.

На записи видно, как родители подносят к президенту своих младенцев. Один малыш был одет как цыпленок, его Байден укусил за ногу.

Второй ребенок носил костюм пирожного с вишневой начинкой. Его американский лидер тоже укусил.

Жена Байдена Джилл оделась в костюм панды. Вместе с супругом она устроила раздачу конфет для детей.

Хеллоуин в Соединенных Штатах каждый год празднуют 31 октября. В ночь на 1 ноября организовывают крупные гуляния.

Ранее сообщалось, что Байден пока не принял решение о том, когда отдаст голос на выборах американского президента. При этом политик будет участвовать в голосовании.