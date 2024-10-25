Байден пока не определился, когда проголосует на выборах президента США

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что президент США Джо Байден пока не решил, когда проголосует на выборах американского лидера, сообщает РИА Новости .

Она отметила, что президент будет голосовать и ждет этой возможности.

«Не хочу забегать вперед, мы пока не знаем, как только получим информацию, мы поделимся ею с вами», — сказала представитель Белого дома.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Церемония вступления выбранного американского лидера пройдет 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что предстоящие выборы могут повторить кризис кампании 2000 года, когда исход гонки между Джорджем Бушем и Альбертом Гором решил один штат — Флорида и всего 500 голосов местных избирателей, то есть сотые доли процента.