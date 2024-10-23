Политолог Лукушин: выборы в США могут повторить кризис кампании в 2000 году

Высокая непредсказуемость исхода американских выборов свидетельствует не столько о конкурентности политического процесса, сколько о дисбалансе элитных отношений и противоречивости национальной избирательной системы, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Владимир Лукушин.

«Сложная и довольно архаичная двухуровневая модель президентских выборов действительно может привести к сюрпризам, особенно в условиях масштабного досрочного голосования и почтовой формы волеизъявления, фактически оторванной от общественного или даже партийного наблюдения и контроля», — сказал эксперт.

Социологические опросы и мониторинги также перестали быть эффективным способом прогнозирования результатов американских выборов. По словам политолога, после нескольких социологических фиаско вера американского общества и зарубежной публики в их корректность полностью сошла на нет.

Согласно последним данным, кандидат от демократов Камала Харрис теряет значительный объем электоральной поддержки, полученной в последнее время, и вновь идет вровень с республиканцем Дональдом Трампом. Это закономерный результат, поскольку вхождение кандидата от Демократической партии в президентскую гонку было неожиданным, и в обществе тогда разыгрался эффект новизны, который теперь пошел на спад.

Напротив, Трамп реабилитируется после продолжительного снижения электоральных очков, в том числе в так называемых «колеблющихся» штатах, от которых и будет зависеть исход голосования.

«В случае укрепления текущего тренда число таких ключевых штатов для победы может сократиться до двух или даже одного (например, до Пенсильвании, на которую сейчас брошены основные усилия двух кандидатов)», — обозначил Лукушин.

В этом случае предстоящие выборы могут повторить кризис кампании 2000 года, когда исход гонки между Джорджем Бушем и Альбертом Гором решил один штат — Флорида и всего 500 голосов местных избирателей, то есть сотые доли процента. При этом избранным президентом стал именно Буш, набравший всего лишь на 500 тыс. голосов меньше своего соперника.

«Такие парадоксы являются традиционными для американской избирательной системы и фактически не разрешаемыми в текущей политической и правовой плоскости», — заключил политолог.