Киев или Запад не могут навязать России условия, касающиеся невозможности повторного ввода войск на Украину. Если другие регионы Украины захотят присоединиться к России, никто в мире не должен и не сможет помешать этому, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

По информации издания Associated Press, президент Украины Владимир Зеленский и его администрация назвали главное условие для прекращения конфликта с Россией — это невозможность будущего вторжения в страну. По этой причине на Украине отвергли мирные предложения Индии и Китая.

«Важно понимать, что решение о вводе войск в 2022 году произошло после длительных 8-летних обстрелов Донбасса и прямых угроз Крыму. Таким образом, Киев или Запад не могут навязать России условия, касающиеся невозможности повторного ввода войск. Суверенное право на самоопределение, которым воспользовались жители Донбасса и Крыма, остается основополагающим принципом ООН. И если другие регионы Украины захотят присоединиться к России, никто в мире не должен и не сможет помешать этому», — сказал Косоруков.

Он добавил, что позиция Зеленского, который делает акцент на полном отказе от переговоров с Россией, выглядит как демонстрация силы, за которой стоят США. Он опирается на их поддержку и готов продолжать военные действия до тех пор, пока сохраняется эта помощь.

«Его заявления о невозможности повторного ввода войск на Украину напоминают пятую статью устава НАТО, которая гарантирует защиту любой страны-члена в случае нападения. Но нужно учитывать, что Украина не является членом НАТО, и даже если бы была, Россия не испугалась бы такой угрозы, имея достаточные силы для ответа», — отметил политолог.

Войска для защиты прав человека

Косоруков подчеркнул, что международное право должно фиксировать реальность на местах. Если оно идет вразрез с защитой прав человека, как показал опыт США в Ираке в 2003 году, то защита прав людей становится важнее идеи абсолютного суверенитета. Если Украина нарушает права своего населения, она нарушает устав ООН. Государства-члены ООН имеют право на защиту людей, которые выразили желание жить самостоятельно и реализуют свое право на самоопределение.

«Также нужно помнить, что власть на Украине после Майдана де-факто нелегитимна, так как она пришла через насильственное свержение прежнего президента. Майдан, по сути, был направлен на разрушение родственных и культурных связей между Россией и Украиной. Текущие разговоры о „невозможности повторного ввода войск“ без учета мнения народа представляют собой попытку ограничить право людей на выбор своей судьбы», — объяснил эксперт.

Он привел пример с Молдовой, где американские войска вводились для проведения учений без учета мнения граждан, что также указывает на такие нарушения. В Молдове хотят уничтожить молдавскую идентичность, заменив ее румынской.

«На Украине ситуация схожа с насильственным внедрением искусственного украинского языка, который не является родным для большинства населения. Этот процесс можно рассматривать как культурную и информационную агрессию, перерастающую в физическое насилие», — резюмировал Косоруков.