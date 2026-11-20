Делегация Красноярского края 18 ноября посетила учреждения культуры Мытищ и Королева на выездном семинаре по цифровой трансформации домов культуры и библиотек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В состав делегации вошли руководители министерства культуры Красноярского края, руководители и специалисты государственных учреждений. Семинар «Реализация проектов цифровой трансформации на базе ДК и библиотек Подмосковья» начался во дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Гостям провели экскурсию, представили проект «Умный ДК», молодежные проекты и новые форматы работы.

Первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков принял участие в совещании «Стратегия развития домов культуры и библиотек Подмосковья в рамках реализации проектов трансформации». Участники обсудили цифровую трансформацию учреждений, обменялись опытом и наметили направления сотрудничества.

«Уверен, что совместная работа и обмен лучшими практиками будут способствовать дальнейшему развитию культурной сферы в обоих регионах», — подчеркнул Олег Дядьков.

В Московской губернской библиотеке в Королеве делегация изучила проекты учреждения и муниципальных библиотек Подмосковья, практики работы с детьми и молодежью. Гости также познакомились с цифровыми форматами библиотечного обслуживания и культурно-досуговой деятельности в муниципальных библиотеках и Деловом и культурном центре «Костино».

В региональном министерстве отметили, что такие встречи помогают представить достижения, получить обратную связь и определить перспективы развития отрасли. Делегация поблагодарила принимающую сторону за программу и возможность изучить опыт Подмосковья. По итогам визита стороны договорились продолжить сотрудничество и реализовать совместные инициативы в сфере цифровой культуры.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.