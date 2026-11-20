Гарбузов: столичный мясопереработчик поставил более 35 тыс т продукции в 2026 г

Столичное предприятие «ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ» с начала 2026 года поставило на российский и зарубежные рынки более 35 тыс. тонн мясной продукции. Увеличить объемы выпуска удалось в том числе за счет модернизации производства, проведенной при поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), рассказал министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, более половины отгрузок пришлось на регионы России. Порядка 20% продукции было направлено в торговые сети Москвы и Московской области, еще около 20% — на экспорт в Армению, Казахстан и Беларусь. Оставшуюся часть компания реализовала через оптовые каналы продаж.

«Объем выпуска мясной продукции столичной компании „ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ“ в этом году уже превысил 35 тыс. тонн. <…> При содействии МФППиП предприятие построило новый комплекс площадью 40,8 тыс. кв. м и приобрело более 150 единиц высокотехнологичного оборудования», — отметил Гарбузов.

Запуск нового комплекса позволил создать в столице более 250 рабочих мест. Предприятие охватывает полный производственный цикл — от первичной обработки сырья до выпуска готовой продукции и ее упаковки в гофрокороба.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) является подведомственной организацией департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. Фонд специализируется на поддержке крупных капиталоемких промышленных проектов с высокой добавленной стоимостью, которые способствуют развитию городской экономики, укреплению технологического потенциала и формированию новых производственных компетенций.

Москва последовательно развивает инвестиционный климат и промышленный потенциал. Городские решения позволяют повышать производительность труда и эффективность производств, что вносит вклад в реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».