Политолог Булавицкий о дебатах: популярность Республиканской партии США вырастет

Содержание дебатов касалось вопросов как внутренней, так и внешней политики США. Наверное, самым значимым вопросом в блоке внешней политики являлся украинский конфликт, в рамках которого уделили внимание и российскому лидеру Владимиру Путину. Это заставляет задуматься об исключительном статусе персоны российского президента в парадигме внешней политики США.

Обсуждение касалось в большей степени того, какие политические просчеты были совершены — президент США Джо Байден настаивал на том, что нежелание Дональда Трампа участвовать в работе блока НАТО подтолкнуло к конфликту на Украине, а Трамп указал на то, что уход американских войск из Афганистана позволил «развязать руки» России и ее лидеру. При этом сам Трамп отметил, что для него неприемлем российский вариант мира. Взамен он предложил свой очень сомнительный мирный вариант.

Согласно данным CNN, перед дебатами расклад был следующим: 55% к 45% за Трампа и Байдена соответственно. После дебатов этот расклад стал 67% к 33%, что говорит о победе Трампа на состоявшихся дебатах.

Результаты дебатов имеют прямое влияние на расстановку сил Республиканской и Демократической партий.

«Следует ожидать роста популярности Республиканской партии, при этом общий перевес симпатий избирателей также сместится в пользу „красных“, однако не так уж и значительно, ибо Демократическая партия также имеет очень сильное влияние на свой электорат», — сказал политолог.

Что же касается имиджа обоих кандидатов, то здесь «пальмовую ветвь» явно получил Трамп, который во время дебатов, несмотря на многочисленные выпады личного характера, был сдержан и четко, хоть и не всегда честно, отвечал на вопросы.

«Такого нельзя сказать о его оппоненте, который выглядел болезненно, а речь его не отличалась четкостью и законченностью предложений, что в дальнейшем Белый дом объяснил якобы простудой. Вследствие этого можно сказать, что имидж обоих кандидатов также сыграл свою роль в итогах дебатов», — добавил эксперт.