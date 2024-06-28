Трампу не понравился план Путина по решению украинского конфликта

На теледебатах с президентом США Джо Байденом кандидат в главы государства Дональд Трамп сказал, что считает условия, которые предложил российский лидер Владимир Путин для прекращения украинского конфликта, неприемлемыми. Об этом сообщает «Царьград» .

Трамп также отметил, что данного конфликта никогда бы не было, если бы РФ уважала президента США. Так он намекнул на немощь соперника, стоящего у власти в стране.

При этом в случае избрания Трамп снова пообещал добиться прекращения огня на Украине до официального вступления в должность главы государства.

Ранее Путин предложил Украине завершить спецоперацию при условии вывода ее войск с территории новых регионов РФ и при отказе Киева от вступления в Североатлантический альянс.