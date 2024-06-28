Трампу не понравился план Путина по решению украинского конфликта
Фото - © Сайт президента России
На теледебатах с президентом США Джо Байденом кандидат в главы государства Дональд Трамп сказал, что считает условия, которые предложил российский лидер Владимир Путин для прекращения украинского конфликта, неприемлемыми. Об этом сообщает «Царьград».
Трамп также отметил, что данного конфликта никогда бы не было, если бы РФ уважала президента США. Так он намекнул на немощь соперника, стоящего у власти в стране.
При этом в случае избрания Трамп снова пообещал добиться прекращения огня на Украине до официального вступления в должность главы государства.
Ранее Путин предложил Украине завершить спецоперацию при условии вывода ее войск с территории новых регионов РФ и при отказе Киева от вступления в Североатлантический альянс.