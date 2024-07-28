«Политика США выродилась»: Медведев о ситуации с выборами в Америке

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва даст шанс новому президенту США все наладить, несмотря на то, что политика Америки «одряхла и выродилась», пишет ТАСС .

По его словам, несмотря на то, что Россия даст шанс новому американскому лидеру все наладить, большого оптимизма на этот счет она все-таки не испытывает.

По мнению Медведева, что действующий президент США Джо Байден, что нынешний вице-президент страны Камала Харрис равно плохи с точки зрения Москвы в качестве кандидатов в президенты США.

«Если сравнивать нынешнего немощного президента и его возможную преемницу помоложе, на ум приходит только одно: „Оба хуже“. Главное, что роднит этих двух политиков, — отнюдь не их принадлежность к демократической партии США, а полная некомпетентность вместе с непомерными личными амбициями и отсутствием критического мышления», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Ранее бывший президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Харрис на предстоящих выборах Америки. Он намерен сделать все, чтобы женщина-политик победила и стала новым лидером страны.