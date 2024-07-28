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«Политика США выродилась»: Медведев о ситуации с выборами в Америке

Медведев: РФ даст шанс новому президенту США все наладить
Политика

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва даст шанс новому президенту США все наладить, несмотря на то, что политика Америки «одряхла и выродилась», пишет ТАСС.

По его словам, несмотря на то, что Россия даст шанс новому американскому лидеру все наладить, большого оптимизма на этот счет она все-таки не испытывает.

По мнению Медведева, что действующий президент США Джо Байден, что нынешний вице-президент страны Камала Харрис равно плохи с точки зрения Москвы в качестве кандидатов в президенты США.

«Если сравнивать нынешнего немощного президента и его возможную преемницу помоложе, на ум приходит только одно: „Оба хуже“. Главное, что роднит этих двух политиков, — отнюдь не их принадлежность к демократической партии США, а полная некомпетентность вместе с непомерными личными амбициями и отсутствием критического мышления», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Ранее бывший президент США Барак Обама поддержал кандидатуру Харрис на предстоящих выборах Америки. Он намерен сделать все, чтобы женщина-политик победила и стала новым лидером страны.