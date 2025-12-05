Politico: Венгрия наложила вето на предложенный ЕК вариант кредитования Киева

сегодня в 23:04

После того, как Венгрия блокировала план Еврокомиссии по схеме кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро, у Евросоюза аннулировался запасной план на этот счет, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

По данным источника, ЕС придумал дополнительный план как подстраховку на случай невозможности использования заблокированных российских активов в размере 165 миллиардов евро, но Венгрия его заблокировала.

Заблокированный план был разработан в Брюсселе как альтернатива проекту «репарационного займа», основанного на конфискации российских активов.

«Венгрия 5 декабря официально исключила возможность эмиссии евробондов для поддержки Украины. Это лишило ЕС потенциального плана „Б“ на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные активы России в размере 165 млрд евро для финансирования Киева», — говорится в публикации.

Согласно информации издания, Венгрия воспользовалась своим правом вето, заблокировав данный план в ходе встречи послов 27 стран-членов ЕС в Брюсселе, где обсуждался вопрос об экспроприации средств РФ. В итоге встреча послов оказалась безрезультатной.

