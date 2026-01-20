сегодня в 07:55

Politico: Трамп избегает встречи с Зеленским на форуме в Давосе

Американский президент Дональд Трамп в ходе форума в Давосе не планирует проводить личные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Газета.ru .

Как уточняет издание Politico, Зеленский очень хочет провести личную встречу с Трампом, но нежелание этого исходит от Белого дома.

При этом в Давосе запланировано провести встречу лидеров «коалиции желающих».

Ранее Трамп сказал, что планирует 22 января в Давосе утвердить полномочия и окончательный вариант устава «Совета мира», который нужен для разрешения конфликта в секторе Газа.

Всемирный экономический форум ежегодно проводит встречи с участием глав бизнеса, политических лидеров и экспертов. В ВЭФ участвуют около 1 тыс. крупных компаний и организаций. В этом году форум проходит с 19 по 23 января.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.