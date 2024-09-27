Politico: нацкомитет демпартии США впервые дает 2,5 млн долларов на предвыборную гонку

Впервые национальный комитет демократической партии США направляет 2,5 млн долларов на предвыборную гонку. Инвестиции направлены на то, чтобы сломить республиканское большинство в ряде штатов и усилить привлечение избирателей в стране, сообщает Politico .

«Такие деньги, как эти, действительно могут поспособствовать или вовсе сорвать предвыборную гонку в законодательных округах штата», — считает представитель Нацкомитета демократов Кэмерон Нивен.

По его словам, это демонстрация стремления демпартии увеличить поддержку на местном уровне. Демократы нарастили финансирование отделения каждого штата на 25% за время пребывания Джейми Харрисона на посту председателя.

Нивен обратил внимание, что в госучреждениях могут произойти перемены, там стратегические инвестиции могут изменить ситуацию.

Национальный комитет демократической партии США направляет более 400 тыс. долларов Флориде, которую назвал «приоритетным штатом», где демократы могут победить. Около 100 тыс. долларов инвестируют в Миссури на наем организационного персонала в надежде, что демократы смогут получить несколько мест в Палате представителей штата и сенате, чтобы сломить подавляющее большинство республиканцев.