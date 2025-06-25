Politico: конгресс намерен рассмотреть вопрос ужесточения санкций против РФ

Конгресс США может рассмотреть вопрос ужесточения против России, сообщает RT со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, госсекретарь США Марко Рубио «намекнул, что сенат, скорее всего, рассмотрит законопроект об ужесточении санкций против России».

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Александр Музыка рассказал, почему США откладывают введение новых санкций против России как минимум до июля, и как будет действовать Трамп в ближайшее время.

По мнению политолога, президент США не видит ни экономической, ни геополитической выгоды в усилении давления на Россию путем санкций.