Стало известно, почему США откладывают введение новых санкций против России

Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Александр Музыка рассказал, почему США откладывают введение новых санкций против России как минимум до июля, и как будет действовать Трамп в ближайшее время, сообщает «ФедералПресс» .

«Несмотря на скептическое отношение к антироссийским санкциям, Трамп вынужден учитывать позицию как демократов, так и республиканцев, которые требуют жесткой линии в отношении Москвы», — отметил эксперт.

По мнению политолога, президент США не видит ни экономической, ни геополитической выгоды в усилении давления на Россию путем санкций. Однако внутриполитические обстоятельства могут вынудить Вашингтон пойти на это, ввести санкции с минимальными практическими последствиями, но с ярким медийным эффектом.

Тем не менее, главным вопросом остается факт, будет ли Белый дом жертвовать возможным сотрудничеством с Москвой ради внутриполитических очков, особенно в условиях напряженной ситуации между Ираном и Израилем. Так как в конфликте Россия может стать эффективным посредником между США и Тегераном, в то время как диалог между США и правительством Ирана заблокирован.

Также Музыка добавил, что санкционная политика не достигает нужных целей. Например, Иран годами жил под санкциями, но вместо ожидаемого ослабления, произошло усиление регионального влияния. Россия также сумела адаптироваться и переориентировать экономику на Восток.