Politico: близость Трампа и Маска может помешать космической отрасли США

Близкие отношения американского миллиардера Илона Маска и избранного президента страны Дональда Трампа могут навредить космической отрасли США, сообщает RT со ссылкой на Politico.

Маск может создать монополию в космической отрасли США и получить огромные финансовые ресурсы от государства для принадлежащей ему компании SpaceX.

«Главная угроза для соперников SpaceX состоит в том, что Маск попытается создать монополию в частной космической отрасли», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может угрожать президентству Дональда Трампа в США. Предприниматель, получивший должность в будущей администрации, настроен серьезно и имеет дерзкие амбиции.

Маск возглавит новую структуру вместе с еще один бизнесменом — Вивеком Рамасвами. Она будет называться «Департамент по государственной эффективности».