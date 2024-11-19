Американский миллиардер Илон Маск может угрожать президентству Дональда Трампа в США. Предприниматель, получивший должность в будущей администрации, настроен серьезно и имеет дерзкие амбиции, сообщает РИА Новости .

Маск возглавит новую структуру вместе с еще один бизнесменом — Вивеком Рамасвами. Она будет называться «Департамент по государственной эффективности». Предприниматель выказывает серьезные намерения. Он собирается полностью пересмотреть государственные расходы, оптимизируя их. Также Маск собирается сократить количество федеральных агентств.

Как пишет CNN, новая администрация также может произвести переворот в финансовой политике США. Так, Маск может упразднить Федеральную резервную систему, в результате чего она перейдет под контроль исполнительной власти, о чем сам Трамп во время своей предвыборной кампании не говорил.

Амбиции Маска могут угрожать президентству республиканца. Телеканал NBC сообщат, что предприниматель несколько раз указывал Трампу на факт, что тот победил только благодаря соцсети Х, которая принадлежит Маску.

Также миллиардер вмешивается в вопросы внешней политики, в том числе это касается конфликта на Украине. Источники NBC раздраженно называют Маска «сопрезидентом». Кроме того, в Сети вспоминают негативные высказывания предпринимателя в отношении Трампа, когда, например, он заявил, что у республиканца характер, который «не сделает чести США».

При этом сам предприниматель не может претендовать на пост президента, так как иммигрировал в Соединенные Штаты из ЮАР.