Politico: Байден тайно запросил 24 млрд долларов на военную помощь Киеву

сегодня в 05:14

Конгресс США может рассмотреть возможность дополнительной военной помощи Украине в размере 24 млрд долларов, пишет ТАСС со ссылкой на издание Politico.

По данным источников издания, американские законодатели получили тайный запрос президента США Джо Байдена на финансовую помощь Украине.

Деньги планируется направить на «восполнение американских запасов» уже поставленных вооружений и заключение новых контрактов с производителями оружия.

Инициативу главы Белого дома журналисты назвали имеющим «небольшие шансы на успех».

Ранее администрация Байдена обратилась в конгресс с предложением списать долги Украины на общую сумму 4,65 млрд долларов.