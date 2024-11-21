Bloomberg: Байден предложил списать долги Украины на 4,65 млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена уведомила американский конгресс о планах списать долги Украины на общую сумму 4,65 млрд долларов, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о части долга Украины, который составляет 9 млрд долларов. Эти деньги Киев получил в рамках пакета дополнительного финансирования на нацбезопасность на сумму 60 млрд долларов, одобренного конгрессом в апреле.

Отмечается, что один из последних шагов Байдена перед передачей власти избранному президенту Дональду Трампу.

Ранее администрация президента США объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 275 миллионов долларов. В него вошли беспилотники, ракеты к РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы AT-4, Javelin и прочее. Пакет военной помощи — 70-й транш для Украины от команды уходящего президента Джозефа Байдена.