Защита от ядерных веществ и ракеты вошли в пакет военпомощи для Украины

Администрация президента США объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 275 миллионов долларов. В него вошли беспилотники, ракеты к РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы AT-4, Javelin и прочее, сообщается в пресс-службе Пентагона.

По данным американского Минобороны, Украина также получит минометные выстрелы калибра 60-мм и 81-мм, артиллерийские боеприпасы (155 мм и 105 мм), ракеты для тяжелого противотанкового ракетного комплекса TOW, стрелковое оружие и боеприпасы к ним, подрывное оборудование, запчасти и вспомогательное оборудование. Кроме того, в Киев передадут средства защиты от ядерных, радиологических, химических и биологических веществ.

Нынешний пакет военной помощи — 70-й транш для Украины от команды уходящего президента Джозефа Байдена, отметили в Пентагоне.