Появилось видео возвращения сооснователя криптобиржи BTC-e Винника в Россию

Винник вышел из самолета в аэропорту, затем выпил чай с лимоном и отправился к родным. По дороге он крепко держал пакет с российскими документами.

Также он поблагодарил президента РФ, свою маму и всех, кто причастен к его освобождению.

Винника задержали в Греции в 2017 году, когда США обвинили его в мошенничестве с криптовалютой. Российские власти просили экстрадировать его на родину, но получили отказ. В 2024 году Винник пошел на сделку с прокуратурой США и на суде признал вину по делу об отмывании денег.

Ранее Винник рассказал, что он уже находится дома.