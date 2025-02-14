Освобожденный в США Винник сообщил, что он уже дома

Освобожденный в США Александр Винник рассказал, что он уже дома. Также россиянин поблагодарил за свое освобождение президента России Владимира Путина, главу МИД Сергея Лаврова, дипломатов, спецслужбы, семью и президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. Лаврову», — сказал он.

Самолет с сооснователем криптобиржи BTC-e Александром Винником приземлился вечером 13 февраля во «Внуково».

Винника задержали в Греции в 2017 году, когда США обвинили его в мошенничестве с криптовалютой. Российские власти просили экстрадировать своего гражданина на родину, однако получили отказ.

В 2024 году Винник пошел на сделку с прокуратурой США и на суде признал вину по делу об отмывании денег.

Накануне в США вернулся экс-сотрудник посольства США Марк Фогель, получивший президентское помилование в России. Он отбывал наказание по делу о сбыте наркотиков.

12 февраля в Кремле заявили, что США выпустят из тюрьмы россиянина в обмен на Фогеля.