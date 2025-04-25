«Погибнут 200 млн человек»: Жириновский предсказывал войну Индии и Пакистана

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждал, что между Индией и Пакистаном, а также Палестиной и Израилем «произойдут ядерные конфликты», которые могут унести жизни 200 млн людей. На днях отношения между Индией и Пакистаном, двумя ядерными державами, начали стремительно ухудшаться после теракта в Кашмире, а на границе произошла стрельба, сообщает 360.ru .

В 2004 году Жириновский прогнозировал, что из-за изменения климата люди начнут мигрировать, что вызовет конфликты. Сперва, как считал политик, столкнутся израильтяне и палестинцы, позже — жители Индии и Пакистана.

«В конечном итоге между Израилем и Палестиной произойдет ядерный конфликт. <…> Между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше», — допускал Жириновский.

Во время одного из телеэфиров тогдашний лидер либерал-демократов также заявлял, что весь мир забудет об Украине из-за кризиса на Ближнем Востоке, и «дело идет к третьей мировой войне».

Спустя годы многие люди начали обсуждать «пророчества» Жириновского. Действительно, в секторе Газа начались боевые действия между палестинцами и израильтянами, а на днях резко обострились и отношения Индии с Пакистаном. Причиной тому стал теракт в спорном Кашмире 22 апреля, когда боевики, которых в Нью-Дели считают пропакистанскими, расстреляли 28 человек и еще 20 ранили.

После этого индийские власти впервые приостановили действие договора о разделе вод реки Инд, а также выслали пакистанских дипломатов. В Исламабаде приняли ответные меры и заявили, что воспримут как акт войны попытку остановить поток Инда.

Утром 25 апреля индийские погранпосты также подверглись обстрелу со стороны пакистанцев, на что военные «дали эффективный ответ», передавал индийский канал NDTV со ссылкой на источники и Times of India.

Ранее в Сети также вспомнили «пророчество» Владимира Жириновского о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.