В Сети вспомнили пророчество Жириновского о переговорах Путина и Трампа

Жириновский говорил, что Украину «разделят» после переговоров Путина и Трампа

В Сети начинают обсуждать новое «пророчество» покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переговорах президентов США и России. Несколько лет назад Жириновский прогнозировал, что «Львов и пять районов Украины» вступят в НАТО, а «вся Новороссия» станет частью России.

Пользователи Сети обратили внимание на выступление экс-главы ЛДПР на телепрограмме «Вечер с Владимиром Соловьевым». На том эфире Жириновский рассуждал о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, упомянув, что будет решен «главный русский вопрос».

«Главный русский вопрос: вот здесь будет встреча Путин — Трамп, и они могут договориться, это будет отличное достижение. <…> А на чем договориться? Украина — да, Львов и пять районов, и мы отделяем ее, и она в НАТО входит и куда хотят. Но вся Новороссия — он (Дональд Трамп — ред.) дает согласие, вернее, не возражает, — все будет под российским флагом. Как Крым и Донбасс. И вот — три конфликта он закрывает», — прогнозировал Жириновский.

Политик добавлял, то при Трампе у США будут «нормальные отношения с Россией и Китаем», однако республиканец будет «давить Европу, душить ее», поскольку «она ему ненавистна».

В том же эфире Жириновский заявлял, что Трамп добьется переизбрания на второй срок. Покойный лидер ЛПДР также предполагал, что Соединенными Штатами позже будут править «дочь и зять» республиканца.

«До 2040 года эта семья будет ласково обращаться с Америкой», — добавлял Жириновский.

Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, после чего американский лидер попросил своих соратников возглавить переговоры по Украине. После беседы Трамп говорил, что Путин стремится завершить украинский конфликт.

Владимир Жириновский умер в московской больнице 6 апреля 2022 года. Политика не стало в возрасте 75 лет.