Подростки избили участника СВО на Кубани
Группа несовершеннолетних подростков избила участника СВО в ходе конфликта в Каневском районе Кубани, сообщает региональное следственное управление СК.
«Вечером 13 мая 2024 года между несовершеннолетними, находившимися в одном из парков станицы Челбасской Каневского района, и участником специальной военной операции возник конфликт, в ходе которого подростки нанесли мужчине удары руками и ногами по туловищу и голове», — сказано в публикации.
Пострадавшего мужчину госпитализировали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
В скором времени фигуранты будут доставлены в Следственный комитет.