Подростки избили участника СВО на Кубани

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Группа несовершеннолетних подростков избила участника СВО в ходе конфликта в Каневском районе Кубани, сообщает региональное следственное управление СК.

«Вечером 13 мая 2024 года между несовершеннолетними, находившимися в одном из парков станицы Челбасской Каневского района, и участником специальной военной операции возник конфликт, в ходе которого подростки нанесли мужчине удары руками и ногами по туловищу и голове», — сказано в публикации.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В скором времени фигуранты будут доставлены в Следственный комитет.