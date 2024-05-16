Убийца Михаила Круга получил отказ на прошение об участии в СВО

Суд второй раз отказал убийце Михаила Круга в прошении об участии в СВО

Экс-участник банды «Тверские волки», получивший пожизненный срок по делу об убийстве певца Михаила Круга, Александр Агеева дважды получил отказ на прошение отправить его в зону проведения специальной военной операции на Украине, сообщает РБК .

Впервые Агеев подавал в суд иск против УФСИН по Тверской области и СИЗО-1 осенью прошлого года. Он хотел воспользоваться правом участия в СВО, но получил отказ. Согласно установленному правило Минобороны, Минюста и МВД, пожизненно осужденные преступники не попадают под категорию осужденных, которые могут пойти по контракту на службу в зону СВО.

Спустя несколько месяцев Агеев повторно подал прошение о заключении контракта, но снова получил отказ.

Автора и исполнителя хита «Владимирский централ» Михаила Круга убили в собственном доме 1 июля 2002 года. У 40-летнего певца остались жена и единственный сын Александр, который пошел по стопам отца, он участвует в перезапуске музыкального проекта «Фабрика звезд».