Подразделение бригады ВСУ в полном составе сдалось ВС РФ под Кураховом

В Донецкой Народной Республике (ДНР) подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе сдалось в плен российским военным, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Народную милицию ДНР.

Подразделение 79-й бригады ВСУ оказалось в российском окружении в кураховском направлении ДНР. После того как ВС РФ нанесли по позициям противника поражение, украинские военные приняли решение сдаться в плен полным составом.

Точное количество пленных бойцов ВСУ не уточняется.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен женщину-боевика в Курской области. После допроса стало известно, что Наталья пошла служить в ВСУ добровольно. Она была рядовым стрелком до того, как попала в плен.