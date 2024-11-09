Российские солдаты взяли в плен женщину-боевика ВСУ в Курской области

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Минобороны: женщина-боевик ВСУ попала в плен к российским солдатам

Солдаты одного из подразделений группировки «Север» ВС РФ захватили в плен женщину, которая служила в ВСУ. Она принимала участие в боевых действиях в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Женщина по имени Наталья служила в ВСУ рядовым. Она была стрелком.

По показаниям женщины, она пошла на службу в украинскую армию в качестве добровольца.

Ранее российские Су-25 атаковали ракетами бойцов и технику ВСУ в Курской области. Цели были уничтожены.