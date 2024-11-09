Минобороны: Су-25 ВКС РФ уничтожили технику ВСУ ракетами в Курской области

Российские истребители Су-25 атаковали ракетами бронетехнику и солдат ВСУ в Курской области. Обстрел велся с низких высот, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны РФ.

После нанесения ударов Су-25 использовали тепловые ловушки, чтобы их не сбили средства ПВО противника. Затем истребители вернулись на аэродром базирования.

Благодаря атаке удалось вывести из строя бронетехнику и уничтожить солдат противника.

Ранее в Washington Post писали, что ситуация для солдат ВСУ в Курской области образовалась ужасная. Она сложнее, чем была в начале атаки на территорию РФ.