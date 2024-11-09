Washington Post: бойцы ВСУ рассказали об адской ситуации в Курской области

Washington Post сообщила, что для бойцов ВСУ бои в Курской области — «адские», а ситуация для украинских военных в этом регионе складывается абсолютно ужасная, пишет РИА Новости.

По словам двух украинских военнослужащих, ситуация для ВСУ стала «намного сложнее», чем в начале августа.

«Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев… эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области… описывают адские условия», — пишет газета.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что примерно 100 мирных жителей приграничья Курской области погибли в результате атак ВСУ с начала вторжения в Курскую область. Еще 350 человек получили ранения.