Стало известно, сколько гражданских погибло от вторжения ВСУ в Курскую область

Около 100 жителей приграничья погибли с начала вторжения ВСУ в Курскую область

Примерно 100 мирных жителей приграничья Курской области погибли в результате атак ВСУ с начала вторжения в Курскую область. Еще 350 человек получили ранения, сообщила пресс-служба омбудсмена по региону Владимира Фирсова в соцсети «ВКонтакте».

В ходе конференции XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Права человека: история, теория, практика» Фирсов рассказал, что украинские войска нарушали фундаментальные права человека в приграничье Курской области. По его словам, в результате атак с применением БПЛА и ракет погибло около 100 курян, а более 350 человек получили ранения.

«Свыше 120 тыс. жителей приграничных районов, среди которых около 65% составляют пенсионеры и предпенсионеры, были эвакуированы», — рассказал омбудсмен.

По словам Фирсова, в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека также озвучиваются случаи, когда бойцы ВСУ пытали жителей курского приграничья и издевались над ними.