Подравшийся в баре вице-губернатор Вологодской области покинул свой пост

Первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев покинул занимаемую должность по своему желанию в связи с выходом на пенсию. В октябре случилась драка в баре Санкт-Петербурга, одним из участников которой был чиновник, сообщает газета «Ведомости» .

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов удовлетворил прошение Иноземцева. С сайта правительства региона пропала карточка с экс-заместителем.

19 октября в Сети появилось видео, на котором Иноземцев в одном из петербургских баров пытался разнять драку посетителей. Однако затем он и сам стал участником конфликта.

Во время потасовки Иноземцев взял стул и погнался за мужчиной. Затем замахнулся на него предметом мебели. Оппонент отобрал стул и кинул его на пол. После этого мужчин разняли.

По итогам конфликта Иноземцев оказался в больнице. У него взяли кровь на содержание алкоголя. В ней нашли 0,3 промилле. Филимонов пообещал разобраться в ситуации.

