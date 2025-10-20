Взял стул и замахнулся: появилось полное видео драки замгубернатора Иноземцева

В Сети опубликовали полную версию видео драки из бара в Санкт-Петербурге, в которой принял участие заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев. В кадре видно, как чиновник пытается разнять потасовку и замахивается стулом, сообщает «Фонтанка SPB Online» .

В кадре видно, как два посетителя бара устроили разборки. Один из них, мужчина с бритой головой, ударил оппонента. За другим столом сидел Иноземцев, предположительно, с семьей. Увидев потасовку, он подбежал к дебоширам и попытался их разнять.

Мужчина с бритой головой агрессивно отмахнулся от Иноземцева. Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в еще одну драку. В ходе нее замгубернатора Вологодской области схватил стул и погнался за мужчиной, после чего замахнулся на него. Оппоненту Иноземцева удалось выхватить стул и бросить его на пол. Вскоре в их драку вмешались.

После потасовки замгубернатора Вологодской области оказался в больнице им. Джанелидзе. У Иноземцева взяли кровь на содержание алкоголя. В ней было выявлено 0,3 промилле.

Драка произошла 19 октября. Троих ее участников доставили в отдел полиции. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообещал разобраться в ситуации.

