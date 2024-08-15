Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» сообщила о клевете
Украинка будет судиться за статью о ее причастности к подрыву «Северных потоков»
Украинка Светлана Успенская будет судиться с немецким изданием за опубликованную статью о ее причастности к подрыву «Северных потоков», пишет газета «Известия».
Успенская назвала публикации в СМИ о причастности украинцев к подрывам газовой магистрали лживыми.
«Когда я вернусь домой на Украину, я буду обращаться в суд на это издание немецкое, которые выложили эту статью», — продолжила украинка.
Ранее Германия выдала ордер на арест украинских дайвера и супружеской пары по обвинению в подрыве «Северных потоков». Один из подозреваемых скрывается в Польше.