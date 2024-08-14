Германия выдала ордер на арест украинского дайвера по делу о подрыве «Севпотоков»

Украинский инструктор по дайвингу, проживающий в Польше, подозревается в причастности к теракту на «Северных потоках». Германия выдала ордер на его арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на ARD.

Генеральная прокуратура ФРГ еще в июне передала Польше ордер на арест Владимира З. Он стал фигурантом дела о подрыве «Северных потоков» в Балтийском море. Мужчину удалось идентифицировать по снимку, сделанному дорожной камерой. При этом он отрицает свою причастность к теракту.

Предполагается, что именно Владимир З. был за рулем Citroen, на котором ездила группа террористов, причастных к взрывам на «Северных потоках». Кроме того, по данным издания, этот факт подтвердили очевидцы, которые утверждают, что на автомобиле передвигались именно украинцы.

Помимо Владимира З., в деле есть еще два фигуранта — они также являются гражданами Украины. По данным следствия, они водолазы, участвовавшие в подрыве «Северных потоков».

Взрывы на «Северных потоках» — российских экспортных газопроводах в Европу — произошли 26 сентября 2022 года. Расследование проводили правоохранители из разных стран. По версии американского журналиста Сеймура Херша, во взрывах виноваты «американские водолазы, заложившие бомбу под газопроводы», а привели ее в действие якобы норвежцы.

Совместное расследование полиции Копенгагена и Службы полицейской разведки (PET) по взрывам на газопроводах проекта «Северный поток» ранее было прекращено.