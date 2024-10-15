Подоляк заявил, что Украине не стоит ждать открытия «второго фронта» союзниками

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ситуация складывается таким образом, что страна уже, очевидно, может не ждать, что союзники откроют «второй фронт», пишут РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Подоляка.

«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками „второго фронта“. Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — заявил Подоляк.

При этом советник главы офиса Зеленского не уточнил, о каком именно «втором фронте» идет речь и какие союзники его должны были открыть.

Ранее в Сети появилась информация, что ВСУ планируют атаковать Брянскую область после вторжения в Курскую область, которое произошло в начале августа.