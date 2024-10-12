Президент Украины Владимир Зеленский некоторое время назад заявил, что ВСУ готовятся к новому наступлению, но не стал уточнять, по какому направлению. Появилась информация, что новый прорыв может быть запланирован в Брянской области, сообщает Readovka .

Осведомленный источник издания заявил, что в настоящее время ВСУ активно оснащают свои отряды комплексами Starlink на севере Сумской и Черниговской областей. Поведение представителей киевского режима напоминает события августа 2024 года, когда противник вторгся в Курскую область.

Теперь же предполагаемое вторжение может случиться в Брянской области. По данным журналистов, вероятными точками атаки ВСУ станут Климовский и Суземский районы — туда военнослужащие Украины уже пытались проникнуть.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью сбили украинские дроны. В результате уничтожения вражеского объекта никто не пострадал.