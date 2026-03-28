Подоляк считает невозможным возврат Украины к границам 1991 года

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в разговоре с журналистом Василием Головановым признал, что украинские войска не смогут установить контроль над освобожденными российскими солдатами территориями. Также стране не удастся вернуться к границам 1991 года, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что цена данной потери очень высока.

Госсекретарь США Марко Рубио до этого сказал, что Соединенные Штаты изложили властям Украины суть требований РФ по поводу Донбасса. Дальнейший выбор сделает Киев.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что отверг предложение вывести ВСУ из Донбасса для получения гарантий безопасности от США. До этого политик говорил, что Вашингтон потребовал от Киева «выйти» из новых регионов РФ в обмен на «гарантии безопасности».

