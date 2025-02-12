Марк Фогель — политическая фигура, освобождение которой случилось в нужное время и при нужных условиях. Помилование бывшего сотрудника посольства США могло состояться и год назад, но такой «подарок» выгоднее было сделать нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу, с которым отношения у РФ только начинают выстраиваться. В каком-то смысле это декларация о добрых намерениях, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

Ранее в США из России был возвращен американец Марк Фогель, осужденный за контрабанду наркотиков. Детали его освобождения не раскрываются.

Внезапно в западной прессе Владимир Путин стал не «диктатором», а «миротворцем»: «Акт гуманизма российского президента» и «дипломатическая мудрость», — именно так отзываются западные СМИ о решении помиловать Фогеля. В свою очередь Трамп назвал обмен важным шагом к урегулированию конфликта на Украине.

«Даже Зеленский (Владимир, президент Украины — ред.) спустя долгое время заговорил о переговорах. В это же время внутриполитические элиты на Украине медленно начинают информационную кампанию против Зеленского, вынося на обсуждение решение о контрактной службе для молодых людей, а также о его коррупционных схемах. Однако радоваться рано: украинский кейс не решится одним только обменом заключенными. Посмотрим, какой эффект будет от визита министра финансов США Скотта Бессента на Украину», — заключил эксперт.